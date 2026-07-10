Паника на борту рейса Ryanair: пассажира "засосало" в разбившийся иллюминатор

В самолете ирландской авиакомпании Ryanair, совершавшем рейс из Салоников в немецкий Мемминген, разбился иллюминатор. Reuters сообщает, что из-за резкой разгерметизации сидевшего рядом пассажира частично вытянуло наружу.

Голова и плечи мужчины оказались за окном, к счастью, он был пристегнут ремнем безопасности. Другие пассажиры втащили мужчину обратно в салон. Пишет немецкое издание Welt https://www.welt.de/vermischtes/article6a50bb0ac13a557858aa09a2/fenster-in-ryanair-flugzeug-bricht-kopf-von-passagier-ragt-hinaus.html

Инцидент произошел в небе над Северной Македонией, после чего экипаж развернул самолет и вернулся в Салоники. Пострадавшего пассажира, 61-летнего гражданина Сербии, госпитализировали с травмами и ожогами от трения.

Предположительно, иллюминатор разбился из-за отломившегося от двигателя куска металла. Однако официально причина происшествия пока не объявлена.