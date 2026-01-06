x
06 января 2026
Ближний Восток

Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за военных действий в Йемене

Россия
Йемен
время публикации: 06 января 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 08:34
Сотни туристов застряли на острове Сокотра из-за военных действий в Йемене
AP Photo/Annika Hammerschlag

Около 400 иностранных туристов застряли на йеменском острове Сокотра в связи с прекращением авиасообщения с континентальным Йеменом из-за обострения конфликта между правительством и Южным переходным советом.

Среди туристов – десятки россиян, поляки, американцы, французы, британцы, китайцы. Многие из них приехали на Сокотру, чтобы отметить Новый год, и теперь не могут вернуться домой.

"Посольство Российской Федерации собирает данные об оказавшихся в затруднительной ситуации российских гражданах, рассматривает различные пути выхода из сложившейся ситуации", – сообщила дипломатическая миссия РФ.

Остров, расположенный в Индийском океане в 380 километрах от Аравийского полуострова, контролируется сепаратистами, поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами. Доступ на него ограничен, попасть сюда можно только чартерными рейсами. Ежегодно его посещают несколько тысяч туристов.

Сокотра оказалась изолированной от суши миллионы лет назад. В ее суровом и жарком климате появились уникальные виды растений, а ландшафты кажутся космическими. Сокотру, признанную объектом всемирного наследия, нередко называют "самым инопланетным островом на Земле".

Ближний Восток
