В Пенсильвании задержан мужчина, угрожавший поджечь резиденцию губернатора Джоша Шапиро
время публикации: 10 июля 2026 г., 06:29 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 06:33
Житель Филадельфии, 65-летний Ричард Джон Франклин, задержан и обвинен в террористических угрозах антисемитского характера в адрес губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.
По данным полиции Пенсильвании, Франклин пришел в офис местной законодательницы в связи с налоговой проблемой. На месте он, как утверждается, выкрикивал антисемитские оскорбления и угрожал поджечь резиденцию губернатора.
Инцидент произошел более чем через год после того, как Коди Балмер поджег резиденцию Шапиро. Тогда нападение связывали с недовольством позицией губернатора по войне Израиля против ХАМАСа. Поджигатель был приговорен к десяткам лет тюремного заключения.
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