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Мир

В Пенсильвании задержан мужчина, угрожавший поджечь резиденцию губернатора Джоша Шапиро

США
Антисемитизм
время публикации: 10 июля 2026 г., 06:29 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 06:33
Джош Шапиро
AP Photo/Matt Rourke

Житель Филадельфии, 65-летний Ричард Джон Франклин, задержан и обвинен в террористических угрозах антисемитского характера в адрес губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

По данным полиции Пенсильвании, Франклин пришел в офис местной законодательницы в связи с налоговой проблемой. На месте он, как утверждается, выкрикивал антисемитские оскорбления и угрожал поджечь резиденцию губернатора.

Инцидент произошел более чем через год после того, как Коди Балмер поджег резиденцию Шапиро. Тогда нападение связывали с недовольством позицией губернатора по войне Израиля против ХАМАСа. Поджигатель был приговорен к десяткам лет тюремного заключения.

Мир
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