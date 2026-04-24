Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Семена Слепакова

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя санкционировал заочный арест Семена Слепакова, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу, 24 апреля, в пресс-службе Мосгорсуда. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации Слепакова на территорию РФ либо с момента его фактического задержания в стране.

По данным СКР, Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за "нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента". При этом, находясь за пределами России, он распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы или распространены "иноагентом".

Слепакову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.