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Мир

Высокопоставленная делегация ХАМАСа провела переговоры в Москве

Газа
ХАМАС
Россия
время публикации: 10 июня 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 19:50
Высокопоставленная делегация ХАМАСа провела переговоры в Москве
AP Photo/Khalil Hamra

Делегация террористической группировки ХАМАС, возглавляемая Мусой Абу Марзуком, провела в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Георгием Борисенко. Во встрече участвовали также член политбюро группировки Махер Салах, представитель ХАМАСа в РФ Ийяд Абу Захер и секретарь управления международных связей Мухаммад аль-Айла.

"Стороны провели политические консультации по вопросу о контактах по прекращению военных действий в секторе Газы, международных усилиях по окончанию войны и ситуации в секторе. Движение подчеркнуло свою позицию в вопросе переговоров, необходимости прекращения огня, призванного положить конец страданиям палестинцев и реализации прав палестинского народа", – сообщил ХАМАС.

"С российской стороны акцентирована задача продолжения целенаправленной работы в интересах достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и комплексного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого и территориально целостного палестинского государства", – говорится в заявлении МИД РФ.

Мир
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