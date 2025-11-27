Австралия признала, что иранский "Корпус стражей исламской революции" поддерживает террор

Власти Австралии объявили, что отныне классифицируют "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) Ирана как структуру, поддерживающую терроризм, и готовят его официальное внесение в национальный список террористических организаций.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, ссылаясь на выводы разведки о том, что Иран и связанные с ним структуры планировали теракты против еврейской общины в стране.

По словам Вонг, решение стало продолжением расследований, согласно которым иранский режим и КСИР стояли за поджогами еврейских объектов в Австралии.

Правительство Австралии заявляет, что новая классификация повлечет за собой жесткие финансовые и визовые ограничения в отношении КСИР и лиц, с ним связанных.

В Тегеране назвали решение Канберры "враждебным шагом, основанным на беспочвенных обвинениях". Однако в Австралии настаивают, что речь идет о защите безопасности граждан и еврейской общины на фоне роста антисемитизма после начала войны в Газе.

В августе 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране. По словам Альбанезе, данные шаги стали реакцией на результаты расследования разведывательного управления, показавшего, что Иран стоял за организацией по меньшей мере двух антисемитских нападений на территории Австралийского союза.

Речь шла о поджоге синагоги "Адас Исраэль" в Мельбурне 6 декабря 2024 года и о поджоге кошерного ресторана Continental Kitchen в Сиднее 20 октября 2024 года.

В октябре 2025 года канцелярия премьер-министра Израиля и внешняя разведка "Мосад" опубликовали заявление о разоблачении высокопоставленного сотрудника иранских спецслужб, продвигавшего террористическую деятельность по всему миру – от Австралии до Европы. "Мосад" тогда уведомлял, что спецслужбы Израиля совместно с зарубежными коллегами в 2024-2025 годах сорвали ряд террористических планов в Австралии, Греции и Германии. Были выявлены ключевые организаторы террора. Речь шла о структуре, которой руководил Сардар Амар, высокопоставленный командир иранского "Корпуса стражей исламской революции". У него, по данным израильской разведки, около 11 тысяч агентов и сотрудников по всему миру, а сам он подчиняется непосредственно командующему "Кудс" Эсмаилу Каани. Под руководством Амара был создан механизм для продвижения терактов против израильских и еврейских целей внутри Израиля и за его пределами.