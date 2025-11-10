x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 14:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 14:14
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Песков опроверг сообщения об опале Лаврова

Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 10 ноября 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 14:10
Песков опроверг сообщения об опале Лаврова
Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикации, согласно которым министр иностранных дел Сергей Лавров попал в опалу из-за отмены саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

"Сергей Викторович продолжает работать, работает активно. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра. Сообщения являются абсолютно ложными, не нужно обращать на них внимание. Все нормально", – сказал чиновник.

О том, что глава внешнеполитического ведомства РФ попал в опалу, 6 ноября сообщило издание Moscow Times. Оно отметило, что Лавров пропустил состоявшееся днем ранее заседание Государственного совета, на котором обсуждался вопрос о возобновлении прекращенных в 1990 году ядерных испытаний.

Путин также назначил главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" не Лаврова, а заместителя главы администрации президента Максима Орешкина. Сам Путин не поедет на конференцию, которая состоится в ЮАР 21-22 ноября.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 октября 2025

FT: США отменили встречу Трампа и Путина из-за "жесткого" меморандума Москвы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 октября 2025

Трамп об отмене встречи с Путиным: "Не хочу терять время"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 октября 2025

Белый дом: Трамп не планирует встречаться с Путиным "в ближайшем будущем"