Песков опроверг сообщения об опале Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикации, согласно которым министр иностранных дел Сергей Лавров попал в опалу из-за отмены саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

"Сергей Викторович продолжает работать, работает активно. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра. Сообщения являются абсолютно ложными, не нужно обращать на них внимание. Все нормально", – сказал чиновник.

О том, что глава внешнеполитического ведомства РФ попал в опалу, 6 ноября сообщило издание Moscow Times. Оно отметило, что Лавров пропустил состоявшееся днем ранее заседание Государственного совета, на котором обсуждался вопрос о возобновлении прекращенных в 1990 году ядерных испытаний.

Путин также назначил главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" не Лаврова, а заместителя главы администрации президента Максима Орешкина. Сам Путин не поедет на конференцию, которая состоится в ЮАР 21-22 ноября.