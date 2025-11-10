Патриарх Кирилл отправил в отставку главу РПЦ в Западной Европе за азартные игры

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл отстранил от управления представительством РПЦ в Западной Европе митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора (Евгения Сиротенко) в связи с началом судебного разбирательства: митрополит Нестор уличен в участии в международных турнирах по покеру и возможном использовании церковных средств для этой цели.

Как сообщает "Новая Газета – Европа, сообщение об отстранении митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы в связи с начатым против него церковно-судебным производством было опубликовано на официальном сайте Московской патриархии.

По сообщению "Новой Газеты", митрополит Нестор играл в покер практически на профессиональном уровне, он участвовал в международных турнирах под флагами РФ и Франции под своим "мирским" именем Евгений Сиротенко. В прошлом году он занял 20-е место на чемпионате Франции, а в сентябре текущего года занял третье место на одном из международных турниров.

По данным официальной статистики «The Hendon Mob», суммарный выигрыш Нестора за годы участия в турнирах превысил 47 тысяч долларов, а разовый максимальный выигрыш превышал восемь тысяч долларов.