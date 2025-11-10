x
Трамп помиловал десятки подозреваемых в попытке отменить результат выборов 2020 года

время публикации: 10 ноября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 12:02
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп помиловал 77 человек, подозреваемых в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл демократическому кандидату Джо Байдену.

Среди помилованных – адвокаты Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл, бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, советник президента Борис Эпштейн, основатель Центра конституционной юриспруденции Джон Истман.

"Данная прокламация кладет конец чудовищной национальной несправедливости, навязанной американскому народу после президентских выборов 2020 года. Она продолжает процесс национального примирения", – говорится в подписанном президентом документе.

При этом подчеркивается, что помилование не касается самого президента Трампа. Как отмечает CNN, президентское помилование распространяется только на дела, находящиеся в федеральной юрисдикции, но не на дела, где обвинения предъявляются на уровне судов штатов и ниже.

