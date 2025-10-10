C воскресенья на границах ЕС начнет работать система биометрической регистрации въезда/выезда

В воскресенье, 12 октября, на пограничных переходах в 29 странах Европы начнется внедрение системы биометрического контроля въезда/выезда (EES) для лиц, не являющихся резидентами Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли.

EES будет действовать в 25 страхах ЕС (кроме Кипра и Ирландии), а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне). Переходный период продлится до 10 апреля 2026 года, когда внедрение системы должно быть завершено на всех пограничных переходах.

На переходах, где действует система, пассажиры, не являющиеся резидентами ЕС или ЕАСТ, должны будут сканировать свой загранпаспорт, оставить отпечатки пальцев и биометрическую фотографию лица.

Внедрение системы призвано ужесточить контроль за сроками пребывания в ЕС/ЕАСТ, и является первым шагом на пути к внедрению системы предварительной авторизации (ETIAS), ожидаемому во второй половине 2026 года.