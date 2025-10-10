На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у острова Минданао (Филиппины), очаг залегал на глубине около 62 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Власти активировали предупреждение о цунами для прибрежных районов острова.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, что Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе, названном так в связи с повышенной сейсмической активностью. Предыдущее землетрясение на Филиппинах, повлекшее человеческие жертвы (магнитудой 6,9), было зафиксировано 1 октября 2025 года.

Самое разрушительное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976 года. Тогда погибли около 8000 человек. В последнее десятилетие самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.