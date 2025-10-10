Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" поэта Полину Барскову

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него поэта и филолога Полину Барскову.

На сайте минюста указывается: "П.Ю. Барскова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации".

Также в реестр "иноагентов" включены: журналист издания The Barents Observer Денис Загорье; автор YouTube-канала "Выход есть!" Василий Садонин; правозащитник Тимур Тухватуллин; блогер Алексей Шевцов; медиапроект "Острый угол".

Среди прочего минюст обвиняет новых фигурантов реестра "иноагентов" в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими "иностранными агентами" и "нежелательными" организациями, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.