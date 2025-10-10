x
10 октября 2025
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 октября 2025
|
10 октября 2025
|
последняя новость: 18:57
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" поэта Полину Барскову

Россия
время публикации: 10 октября 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 17:55
Полина Барскова
Фото: Википедия

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него поэта и филолога Полину Барскову.

На сайте минюста указывается: "П.Ю. Барскова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовала в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации".

Также в реестр "иноагентов" включены: журналист издания The Barents Observer Денис Загорье; автор YouTube-канала "Выход есть!" Василий Садонин; правозащитник Тимур Тухватуллин; блогер Алексей Шевцов; медиапроект "Острый угол".

Среди прочего минюст обвиняет новых фигурантов реестра "иноагентов" в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничают с другими "иностранными агентами" и "нежелательными" организациями, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook