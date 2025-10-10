Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1325-й день войны

Минобороны РФ 10 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 10 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 32 ракеты (2 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал", 14 баллистических "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 4 авиационных Х-59/69) и 465 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 15 ракет и 405 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ракет и 60 ударных БПЛА в 19 локациях и падения фрагментов в семи локациях. Причинен значительный ущерб. Из-за массированной воздушной атаки армии РФ в Запорожье погиб ребенок, в разных регионах десятки пострадавших. Причинен ущерб объектам электроснабжения и водоснабжения в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской областях. Пострадали Запорожская, Кировоградская, Херсонская области.

Далее в отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "В течение недели нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Кузьминовка и Федоровка Донецкой Народной Республики. Завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного тип".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89433 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25446 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43620 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).