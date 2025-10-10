СМИ: Путин отменил российско-арабский саммит из-за отсутствия арабских лидеров

Российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, не состоится. По данным Bloomberg, встречу Владимира Путина с лидерами Лиги арабских государств (ЛАГ) пришлось отменить после того, как ключевые ее участники отказались от визита в Россию.

По состоянию на 9 октября, сообщает издание, участие в саммите подтвердили лишь некоторые политики, например, президент Сирии Ахмад аш-Шараа и глава ЛАГ Мухаммед Судани. Лидеры ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта официально не сообщили, что готовы ехать в Москву.

О планах провести саммит Кремль говорил с апреля 2025 года. Встреча Путина с лидерами стран-членов ЛАГ в таком формате должна была стать первой в истории, напоминает "Медуза".

Власти России, рассказал Bloomberg источник, участвовавший в подготовке встречи, рассматривали саммит как одну из важнейших внешнеполитических инициатив, призванную продемонстрировать западным лидерам, особенно президенту США Дональду Трампу, что Россия пользуется поддержкой и влиянием во всем арабском мире.

О переносе саммита было объявлено вечером в четверг, 9 октября, в сообщении о телефонном разговоре Путина с премьер-министром Ирака, действующим председателем ЛАГ Мухаммедом Судани.

10 октября Путин заявил, что саммит отменили по его инициативе, чтобы "не мешать процессу" ближневосточного урегулирования.

Отмена в последний момент разочаровывает, говорил собеседник Bloomberg, но Кремль уверен, что его можно перенести на более позднюю дату. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 октября заявил, что встречу на высшем уровне могут провести в ноябре. Решение о проведении саммита, добавил он, будет приниматься "в зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее, и как наши арабские друзья подскажут".