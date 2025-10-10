x
10 октября 2025
Мир

В Теннеси на заводе взрывчатых веществ произошел мощный взрыв

США
время публикации: 10 октября 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 20:39
архивное фото
AP Photo/Mark Humphrey

В пятницу, 10 октября, на заводе взрывчатых веществ Acurate Energetic Systems в штате Теннесси произошел мощный взрыв. За ним последовали еще несколько небольших взрывов.

Сообщается о гибели нескольких человек. Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис уточнил, что без вести пропали по меньшей мере 19 человек, еще несколько госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Acurate Energetic Systems производит и тестирует взрывчатые вещества высокого качества для военного и коммерческого секторов. Ассортимент продукции включает как военные взрывчатые вещества, так и подрывные заряды, используемые в горнодобывающей, нефтяной и строительной отраслях.

Как пишет The Washington Post, компания продавала вооруженным силам США различные виды боеприпасов, включая динамит, противопехотные мины и взрывной порох для снарядов крупного калибра.

