Германия: правозащитники требуют расследовать действия служащего ЦАХАЛ – гражданина ФРГ

Берлинский Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR) подал в прокуратуру жалобу на 25-летнего уроженца Мюнхена Даниэля Г., переехавшего в Израиль и служившего снайпером ЦАХАЛ в секторе Газы.

Как сообщает DW, представители ECCHR утверждают, что во время операции он стрелял по безоружным палестинцам. ECCHR добивается возбуждения дела о подозрениях в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ранее Spiegel вместе с ZDF, The Guardian, De Tijd и сетью ARIJ опубликовали расследование о Даниэле Г.: на основании фото- и видеоматериалов и мнений десятков экспертов журналисты утверждают, что военные из его подразделения предположительно расстреливали гражданских. По данным Spiegel, в начале 2025 года в Германии уже подавалась жалоба на Даниэля Г., но дело закрыли "за отсутствием достаточных оснований для начала расследования".

В ECCHR заявили, что нынешняя уголовная жалоба опирается на "обширные доказательства, собранные в журналистских расследованиях и подтверждённые аудио- и видео-материалами". Представитель центра Александер Шварц подчеркнул: поскольку Даниэль Г. остается гражданином ФРГ, Германия "обязана независимо расследовать такие деяния в соответствии с международным правом и своим уголовным кодексом".