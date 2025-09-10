Южнокорейская женщина, откусившая язык нападавшему, оправдана спустя 61 год

Суд в Южной Корее оправдал женщину, которая более шести десятилетий назад была осуждена за то, что откусила часть языка мужчине во время предполагаемого сексуального насилия, после того как она оспорила приговор, вдохновленная движением #MeToo в стране, пишет The Guardian.

В 1964 году Чхве Маль-дже было 19 лет, когда в южнокорейском городе Кимхэ на нее напал 21-летний мужчина. По данным суда, он прижал ее к земле, несколько раз насильно вонзал язык ей в рот и даже зажал нос, чтобы она не могла дышать. Чхве удалось вырваться, откусив примерно 1,5 сантиметров языка преступника.

В одном из самых противоречивых судебных решений Южной Кореи по делу о сексуальном насилии нападавший получил всего шесть месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года за незаконное проникновение на чужую территорию и запугивание, но обвинение в попытке изнасилования ему предъявлено не было. Чхве, которой сейчас 79 лет, ранее была признана виновной в причинении тяжких телесных повреждений и приговорена к 10 месяцам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком. 10 сентября окружной суд Пусана отменил этот приговор, признав ее действия "оправданной самообороной" согласно законодательству Южной Кореи.

Суд отметил, что поступки Чхве тогда следует рассматривать как попытку защитить свою физическую неприкосновенность и сексуальное самоопределение от несправедливого нападения. Решение отменяет обвинительный приговор 1965 года, когда суд признал, что ее действия "превысили разумные пределы законной самообороны".

Дело Чхве привлекло широкое внимание после того, как движение #MeToo, начавшееся в 2017 году, вдохновило ее на борьбу за справедливость. В Южной Корее протесты за права женщин принесли успехи по различным вопросам, включая доступ к абортам и ужесточение наказаний за преступления с использованием скрытых камер. В 2020 году Чхве подала ходатайство о пересмотре дела, но суды низшей инстанции сначала его отклонили.

После многих лет апелляций и кампаний высший суд Южной Кореи постановил провести повторное разбирательство в 2024 году. На первом слушании прокуроры извинились перед Чхве и попросили суд отменить ее обвинительный приговор. Адвокаты женщины заявили, что намерены потребовать от государства компенсацию за ущерб, причиненный ей из-за осуждения более шести десятилетий назад.