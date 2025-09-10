Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1295-й день войны

Минобороны РФ 10 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов. На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха "Львовского бронетанкового завода", в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также "Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши".

Ранее командование вооруженных сил Польши уведомило о многократных нарушениях воздушного пространства страны дронами во время ночной атаки армии РФ на цели в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "против объектов использовано вооружение", операция по идентификации и нейтрализации целей продолжается. Он добавил, что находится "в постоянном контакте" с президентом Каролем Навроцким и министром обороны. Минобороны Польши заявило, что для наземного поиска обломков подняты подразделения территориальной обороны. Поступали сведения о причиненном ущербе.

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 10 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 43 ракеты (42 крылатых Х-101/"Калибр"/Х-59 и одну баллистическую "Искандер-М") и 415 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 27 крылатых ракет и 386 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ракет и 21 ударного БПЛА в 17 локациях. Причинен значительный ущерб. Есть жертвы и пострадавшие в Виннице, в Хмельницкой и Житомирской областях.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Дергачи, Жовтневое и Меловое Харьковской области. Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Изюмское Харьковской области, Кировск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Червоное, Белокузьминовка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Родинское Донецкой Народной Республики и Муравка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновка, Ивановка, Калиновское Днепропетровской области, Полтавка, Червоное, Вишневое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82900 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25036 танков и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29445 орудий полевой артиллерии и минометов, 41453 единицы специальной военной автомобильной техники", – говорится в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).