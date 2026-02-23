Отчет JPPI: в Китае наблюдается резкий рост антисемитизма

Расположенный в Иерусалиме Институт политики еврейского народа (JPPI) публикует отчет доктора Шалома Вальда, фиксирующий значительный рост антисемитизма в Китае в период 2021-2025 годов. Особенно сильное влияние на это оказала война Израиля против ХАМАСа.

Отмечается, что антисемитские нарративы распространяются в государственных СМИ, в социальных сетях и в научном мире. При этом власти Китая – второй по населению страна в мире, один из лидеров информационных технологий – санкционируют или по меньшей мере допускают подобную риторику.

Согласно документу, антисемитизм не был распространен в среде китайцев и стал реакцией на внешние факторы – геополитическое соперничество с США, сближение с арабским миром и Ираном, распространение антисемитских нарративов в мире.

Во-вторых, не делается разницы между Израилем, еврейским народом и иудаизмом. Критики Израиля выступают с обвинениями против евреев в целом, используя шаблоны, известные на Западе, но получившие новую окраску в связи с влиянием марксистской идеологии КНР. В-третьих, – инкубатором антисемитизма выступают университеты.

"Китай может стать новой движущей силой антисемитизма не только на "глобальном Юге", но и на Западе. Нынешние студенты – это будущие лидеры, и есть риск, что интерес к евреям и Израилю, существовавший среди образованных китайцев, исчезнет", – сообщается в документе.

Согласно Д-ру Вальду, Израиль должен приложить все усилия для сохранения дружественных отношений с Китаем, но не может закрывать глаза на антисемитские взгляды, высказываемые в СМИ и научных кругов. Предлагается, поддерживая политику "одного Китая", развивать неполитические связи с Тайванем, а также расширить исследования в сфере китайско-еврейских отношений.