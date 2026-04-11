Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1508-й день войны

Минобороны РФ 11 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Покаляное, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Зыбино и Землянки Харьковской области. Противник потерял более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Шийковка, Кутьковка, Боровая Харьковской области, Старый Караван, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты "Bradley" производства США, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Белицкое, Приют, Ивановка, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Новоселовка, Воздвижевка и Верхняя Терса Запорожской области. Противник потерял свыше 285 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133 387 беспилотных летательных аппаратов, 655 зенитных ракетных комплексов, 28 822 танка и других боевых бронированных машин, 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 393 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 128 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 206200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).