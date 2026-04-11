Армия РФ вновь атаковала Одессу: двое погибших

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате ударов по Одессе, нанесенных российскими войсками в ночь на 11 апреля, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, под удары попала гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад, заведения питания. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры.