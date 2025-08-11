Макрон призвал создать в Газе международную миссию ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил планы правительства Израиля расширить операцию в секторе Газы и призвал создать под эгидой ООН международную миссию для контроля над палестинским анклавом.

"Война должна быть закончена постоянным прекращением огня. Израильский план захвата города Газа грозит бедствием беспрецедентного масштаба и перманентной войной, Первой жертвой этой войны могут стать израильские заложники", – сказал он.