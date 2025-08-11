x
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
11 августа 2025
Мир

Макрон призвал создать в Газе международную миссию ООН

Газа
Война с ХАМАСом
Эмманюэль Макрон
время публикации: 11 августа 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 23:06
Макрон призвал создать в Газе международную миссию ООН
Chaim Goldberg/FLASH90

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил планы правительства Израиля расширить операцию в секторе Газы и призвал создать под эгидой ООН международную миссию для контроля над палестинским анклавом.

"Война должна быть закончена постоянным прекращением огня. Израильский план захвата города Газа грозит бедствием беспрецедентного масштаба и перманентной войной, Первой жертвой этой войны могут стать израильские заложники", – сказал он.

Мир
