Нашествие медуз привело к остановке АЭС во Франции

По информации государственного оператора Gravelines EDF, атомная электростанция на севере Франции была временно остановлена после того, как большое скопление медуз проникло в барабанные фильтры, которые подают охлаждающую воду, пишет The Guardian. Эта станция, одна из крупнейших во Франции, охлаждается с помощью канала, связанного с Северным морем.

Инцидент произошел поздно вечером 10 августа и повлиял на работу четырех реакторов. Реакторы 2, 3 и 4 автоматически остановились из-за того, что фильтрующие барабаны насосных станций были забиты "огромным и непредсказуемым" скоплением медуз. Позже был отключен и реактор 6, сообщает EDF. Вся электростанция, расположенная между Кале и Дюнкерком, приостановила производство, учитывая, что еще два блока уже находились на плановом ремонте.

В Северном море обитает несколько видов медуз, которые часто появляются у побережья летом, когда вода становится теплее. EDF подчеркивает, что происшествие не повлияло на безопасность станции, ее сотрудников и окружающей среды.