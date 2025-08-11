Кандидат в президенты Колумбии, на которого было совершено покушение, скончался от полученных ран

Кандидат на пост президента Колумбии Мигель Урибе, на которого в начале июня было совершено покушение, скончался от полученных ран. Об этом сообщила в социальных сетях супруга политика Мария Клаудиа Тарасона.

"Ты навсегда останешься любовью моей жизни. Спасибо за жизнь, полную любви, за то, каким ты был отцом да девочек и Алехандро. Я молю Господа чтобы он научил меня, как жить без тебя. Жди меня, когда я выполню родительский долг, я тебя найду", – написала она.

Консервативный сенатор, которому было 39 лет, боролся за выдвижение на президентский пост от правоцентристской партии "Демократический центр". Покушение на него было совершено 7 июня. Арестован подозреваемый – 15-летний подросток.