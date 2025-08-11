x
11 августа 2025
|
последняя новость: 14:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 14:00
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Малка Лейфер, отбывающая наказание за изнасилование учениц, напала в тюрьме на другую осужденную

Австралия
Сексуальное насилие
время публикации: 11 августа 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 12:49
Малка Лейфер, отбывающая наказание за изнасилование учениц, напала в тюрьме на другую осужденную
AP Photo/Mahmoud Illean

Бывшая директриса школы для девочек Малка Лейфер, приговоренная в Австралии к 15 тюремного заключения за изнасилования учениц, подозревается в сексуализированном насилии в отношении осужденной значительно младше ее.

Инцидент был запечатлен установленными в тюрьме камерами наблюдения. Как сообщает The Times of Israel, 58-летнюю женщину перевели в одиночную камеру. Неясно, будут ли ей предъявлены дополнительные обвинения.

Лейфер возглавляла ультра-ортодоксальную школу для девочек Hadass Israel в Мельбурне. Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер – Даси Эрлих и Эли Саппер. Согласно вердикту, Малка насиловала их, совершала развратные действия.

Обвинения были предъявлены женщине еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль и годами вела борьбу против экстрадиции. 25 января 2021 года она была экстрадирована в Австралию, где ее приговорили к 15 годам лишения свободы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 августа 2023

Малка Лейфер приговорена в Австралии к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении учениц
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 08 августа 2022

Вынесен приговор экс-министру Яакову Лицману по делу Малки Лейфер