Малка Лейфер, отбывающая наказание за изнасилование учениц, напала в тюрьме на другую осужденную

Бывшая директриса школы для девочек Малка Лейфер, приговоренная в Австралии к 15 тюремного заключения за изнасилования учениц, подозревается в сексуализированном насилии в отношении осужденной значительно младше ее.

Инцидент был запечатлен установленными в тюрьме камерами наблюдения. Как сообщает The Times of Israel, 58-летнюю женщину перевели в одиночную камеру. Неясно, будут ли ей предъявлены дополнительные обвинения.

Лейфер возглавляла ультра-ортодоксальную школу для девочек Hadass Israel в Мельбурне. Преступления, о которых идет речь, были совершены в 2003-2007 годах в отношении двух сестер – Даси Эрлих и Эли Саппер. Согласно вердикту, Малка насиловала их, совершала развратные действия.

Обвинения были предъявлены женщине еще в 2008 году. Незадолго до этого она бежала в Израиль и годами вела борьбу против экстрадиции. 25 января 2021 года она была экстрадирована в Австралию, где ее приговорили к 15 годам лишения свободы.