В Дании планируют запретить соцсети для детей младше 15 лет с середины 2026 года

Власти Дании рассматривают возможность ввести запрет на использование социальных сетей для детей младше 15 лет с середины 2026 года, сообщает агентство AP.

По данным агентства, датское правительство изучает модель регулирования, при которой доступ к основным соцплатформам будет разрешен только подросткам от 15 лет и старше – с обязательной верификацией возраста пользователей. Цель инициативы – защитить психическое здоровье детей и сократить их воздействие "вредным онлайн-контентом", включая кибербуллинг и материалы, вызывающие тревожность и депрессию.

Предполагается, что запрет затронет как глобальные платформы (такие как TikTok, Instagram и другие популярные сервисы), так и местные социальные сети. При этом окончательный список ресурсов и механизм контроля пока не разглашаются: в Копенгагене подчеркивают, что консультации с юристами, IT-компаниями и педагогами продолжаются.

Если законопроект будет подготовлен и одобрен парламентом в ближайшие месяцы, новые правила могут вступить в силу уже летом 2026 года. Власти Дании подчеркивают, что хотят одновременно усилить ответственность платформ за защиту несовершеннолетних и дать родителям "более четкие рамки" в вопросах использования детьми цифровых сервисов.

Критики предупреждают о рисках ухода несовершеннолетних в менее контролируемые, "серые" онлайн-зоны и обхода блокировок через VPN и фиктивные данные. Очевидно и то, что лишение подростка доступа к соцсетям может приводить к тяжелому стрессу.

Однако правительство Дании отвечает, что данные меры рассматриваются как необходимый шаг на фоне растущих тревог по поводу влияния соцсетей на детей и подростков.