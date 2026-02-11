x
11 февраля 2026
Пресса

Financial Times: Трамп предъявил Украине ультиматум: выборы – до 15 мая

США
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 11 февраля 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 12:50
Financial Times: Трамп предъявил Украине ультиматум: выборы – до 15 мая
AP Photo/Jose Luis Magana

Как пишет газета Financial Times, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский объявит о проведении президентских выборов и референдуме по мирному соглашению с Россией.

Как сообщили изданию украинские и западные источники, подготовка была начата после того, как администрация США потребовала провести и выборы, и референдум до 15 мая, угрожая в противном случае лишить Украину обещанных американских гарантий безопасности.

FT отмечает, что временные рамки связаны с промежуточными выборами в США – президент Дональд Трамп убежден, что российско-украинское соглашение укрепит позиции республиканцев. Украина дала понять, что готова к таким сжатым срокам.

Однако конкретная дата 15 мая вряд ли достижима, поскольку необходимо не только изменить законодательство, сделав проведение выборов в военное время возможным, но и достичь с Россией согласия по всем спорным вопросам. Еще один вопрос – легитимность выборов в условиях, когда миллионы граждан стали беженцами, покинув страну.

Согласно публикации, сам Зеленский считает, что в нынешнем году его шансы на переизбрание являются наилучшими, а проведение выборов и референдума в один день увеличит явку.

