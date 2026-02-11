Disney потеряла $170 млн на фильме "Белоснежка" на фоне скандалов Галь Гадот и Рэйчел Зеглер

Компания Disney понесла убытки в размере 170 миллионов долларов на фильме "Белоснежка", вышедшем в 2025 году. Согласно официальным финансовым отчётам, проект изначально оценивался как превышающий производственный бюджет, а его итоговые расходы достигли 336,5 миллиона долларов.

Картина с Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот в образе Злой королевы стала одной из самых обсуждаемых и противоречивых в истории студии. Ещё в 2022 году, на раннем этапе съёмок, Зеглер публично раскритиковала анимационную классику 1937 года, назвав её "очень устаревшей" в вопросах представления женщин во власти и сравнив Прекрасного принца со "сталкером". Эти заявления вызвали волну критики, в том числе со стороны Дэвида Хэнда – сына одного из создателей оригинального мультфильма.

Дополнительную негативную реакцию вызвал первый трейлер фильма, в котором были показаны компьютерные гномы. Многие зрители назвали их пугающими, а сам ролик стал одним из самых "задизлайканных" видео на YouTube, набрав более миллиона отметок "не нравится".

Скандалы вокруг проекта усилил и палестино-израильский конфликт. Зеглер оказалась в центре внимания после публикации в соцсетях, где поблагодарила поклонников за поддержку трейлера и добавила фразу "Свободу Палестине". По данным Variety, продюсер Марк Платт лично пытался убедить актрису удалить пост, однако она отказалась. Позже сын Платта публично заявил, что Зеглер способствовала провалу фильма, "втянув свою политику в его продвижение". При этом Галь Гадот, которая с 7 октября, защищала Израиль в Голливуде, подвергалась атакам пропалестинских активистов в социальных сетях. В какой-то момент компании Disney пришлось нанять охрану актрисе из-за реальных угроз, которые она получала.

Позднее Зеглер также выступила с резкими заявлениями в адрес сторонников движения MAGA и президента США Дональда Трампа после его переизбрания. По сообщениям СМИ, руководство проекта предпринимало попытки сгладить ситуацию, однако к тому моменту негативный фон вокруг фильма уже оказал влияние на его коммерческие перспективы.