ООН: рост мировой экономики в 2026 году замедлится

ООН в ежегодном докладе World Economic Situation and Prospects 2026 (WESP) прогнозирует, что рост мировой экономики в 2026 году замедлится до 2,7% (после 2,8% в 2025-м), а в 2027-м может немного ускориться до 2,9% – при этом темпы все равно останутся ниже среднего "допандемийного" уровня 3,2% (2010-2019).

В ООН отмечают, что глобальная экономика сохраняет устойчивость, однако риски смещены в сторону ухудшения: среди них – торговые трения и неопределенность политики, геополитические факторы, а также ослабление спроса у ключевых торговых партнеров. В документе подчеркиваются уязвимости ряда развивающихся стран из-за высокой долговой нагрузки и климатических шоков.

Авторы WESP указывают, что инфляция в мире в целом снижается, но в ряде крупнейших экономик может оставаться выше целевых уровней, что осложняет баланс между поддержкой роста и борьбой с ростом цен.