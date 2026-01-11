Столкновение туристического катера с судном около Пхукета, погибла россиянка

В Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет скоростной катер, принадлежащий туристической компании, столкнулся с местным рыболовецким судном.

По данным тайского издания Thairath, инцидент произошел утром 11 января в районе острова Ко-Кхиао, между Пхукетом и островами Пхи-Пхи.

Сообщается о 22 пострадавших: три гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. Подтверждена гибель одной пассажирки – 18-летней гражданки России Елизаветы Старых.

По информации Thairath, раненым оказали первичную медицинскую помощь в больнице на Пхи-Пхи, после чего пострадавших начали перевозить морем для дальнейшего лечения на Пхукет.