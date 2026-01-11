x
11 января 2026
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 09:37
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Столкновение туристического катера с судном около Пхукета, погибла россиянка

Погибшие
Таиланд
время публикации: 11 января 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:36
Столкновение туристического катера с судном около Пхукета, погибла россиянка
AP Photo/Sakchai Lalit

В Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет скоростной катер, принадлежащий туристической компании, столкнулся с местным рыболовецким судном.

По данным тайского издания Thairath, инцидент произошел утром 11 января в районе острова Ко-Кхиао, между Пхукетом и островами Пхи-Пхи.

Сообщается о 22 пострадавших: три гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. Подтверждена гибель одной пассажирки – 18-летней гражданки России Елизаветы Старых.

По информации Thairath, раненым оказали первичную медицинскую помощь в больнице на Пхи-Пхи, после чего пострадавших начали перевозить морем для дальнейшего лечения на Пхукет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 января 2026

В ДТП на севере Таиланда пострадали израильские туристы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 декабря 2025

Израильтянин погиб в ДТП в Таиланде, его сын тяжело травмирован