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Билл Гейтс дал показания комиссии Конгресса США, расследующей дело Эпштейна

Файлы Эпштейна
время публикации: 11 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 08:44
Билл Гейтс дал показания комиссии Конгресса США, расследующей дело Эпштейна
AP Photo/Alex Brandon

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал показания юридической комиссии Палаты представителей Конгресса США о своих связях с педофилом Джеффри Эпштейном. По его словам, эти связи никогда не носили личного характера - Эпштейн искал контактов с влиятельными людьми.

"Я никогда не был на его острове, ранчо или флоридском доме. Я никогда ни над кем не издевался. Он был заинтересован в личных отношениях, но я никогда этого не хотел и не шел на сближение", – сказал предприниматель, добавив, что тот пытался использовать супружескую неверность Гейтса как инструмент давления.

По словам Гейтса, он никогда не был свидетелем каких-либо неподобающих действий Эпштейна или сталкивался с чем-то, что могло на них указывать. Он выразил надежду, что в отношении жертв Эпштейна будет восстановлена справедливость.

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