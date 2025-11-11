x
11 ноября 2025
Мир

Зохран Мамдани приступил к формированию новой администрации Нью-Йорка

время публикации: 11 ноября 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 11:32
Зохран Мамдани приступил к формированию новой администрации Нью-Йорка
AP Photo/Alejandro Granadillo

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что его первым заместителем станет 74-летний Дин Фулейхан, опыт работы которого в городской администрации насчитывает почти пять десятилетий. Он уже занимал пост первого заместителя мэра в 2018-2021, когда Нью-Йорк возглавлял Билл Де Блазио.

Главой аппарата мэра Мамдани назначил 34-летнюю Элл Бисгаард-Черч, демократическую социалистку, ранее возглавлявшую его канцелярию в ассамблее штата Нью-Йорк. Она руководила предвыборной кампанией на демократических праймериз.

"Два этих лидера обладают глубоким опытом в управлении городом и штатом в нелегкие времена. Они привносят свежие, инновационные идеи, которые позволят преобразовать наш город, реализовав обещания, данные во время избирательной кампании", – заявил новый мэр.

Отметим, что предвыборные обещания Мамдани предусматривают ограничение арендной платы, бесплатное автобусное сообщение и медицинское обслуживание детей. Источники финансирования этих инициатив остаются неясными.

Если судить по первым назначениям, Мамдани заинтересован как в сотрудниках с административным опытом, так и в тех, кто разделяет его убеждения. Ранее он выразил надежду, что комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш останется на своем посту.

