11 октября 2025
Мир

Джо Байден начал курс лучевой терапии в связи с раком простаты

Онкология
Джо Байден
время публикации: 11 октября 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 21:11
Джо Байден начал курс лучевой терапии в связи с раком простаты
AP Photo/Nam Y. Huh

Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой терапии в связи с раком простаты. Об этом сообщил пресс-секретарь 82-летнего отставного политика. Ожидается, что курс продлится пять недель, став новым этапом в борьбе с заболеванием.

Пресс-секретарь также сообщил, что Байден проходит и гормональную терапию, однако воздержался от каких-либо подробностей.

Агрессивная форма рака простаты была диагностирована у Байдена в мае 2025 года. Тогда пресс-служба 46-го президента утверждала, что заболевание чувствительно к гормональной терапии, что позволяет эффективно контролировать его течение.

"Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узелка в предстательной железе после того, как начал испытывать проблемы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости", – говорилось в заявлении, опубликованном его личным офисом.

