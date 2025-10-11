В Австралии в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека

В субботу, 11 октября, на юго-востоке Австралии в результате крушения и последовавшего за ним возгорания легкомоторного самолета погибли три человека.

Самолет разбился недалеко от аэропорта Шеллхарбор вскоре после взлета.

Пожар был потушен пожарно-спасательными подразделениями штата.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.