В Австралии в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека
время публикации: 11 октября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 09:12
В субботу, 11 октября, на юго-востоке Австралии в результате крушения и последовавшего за ним возгорания легкомоторного самолета погибли три человека.
Самолет разбился недалеко от аэропорта Шеллхарбор вскоре после взлета.
Пожар был потушен пожарно-спасательными подразделениями штата.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.