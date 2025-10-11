Взрыв на заводе взрывчатых веществ в Теннесси. "Это было как землетрясение"

Мощный взрыв произошел 10 октября на заводе Accurate Energetic Systems в городе Макьюэн, штат Теннесси.

По сообщениям властеи, подтверждена гибель нескольких человек. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис заявил: "Мы потеряли 19 человек". Однако неясно, говорит ли он о погибших или также и о пропавших без вести.

Сообщается, что четыре или пять человек были доставлены в больницы. Трое из них с легкими травмами были доставлены в медцентры TriStar Health, двое уже выписаны, один остается на лечении.

Точное число погибших пока не названо, поскольку власти (департамент здравоохранения) еще не подтвердили эти цифры.

По данным различных источников, от 13 до 19 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв произошел около 7:45 утра по местному времени в одном из восьми здании на территории завода. Шериф Дэвис назвал увиденное "самои разрушительнои сценои", которую он видел за свою карьеру. Когда его попросили описать пострадавшее здание, он ответил: "Там нечего описывать. Его больше нет".

Обломки разрушенного здания разбросаны на территории более 1,3 кв. км.

Взрыв был слышен и ощущался как землетрясение на расстоянии более 24 км. Жители сообщали, что их дома тряслись.

Причина взрыва пока неизвестна. Расследованием занимаются федеральные агентства, включая ФБР (FBI) и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF). Ожидается, что расследование займет несколько дней.

Accurate Energetic Systems занимается разработкои, производством, обработкои и хранением взрывчатых веществ для обороннои, аэрокосмическои и коммерческои сфер. Среди прочего, они производят кумулятивные заряды, динамит и взрывчатые вещества для крупнокалиберных снарядов.

В 2014 году на том же заводе уже был взрыв, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения.