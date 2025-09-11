x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
Мир

В РФ Дмитрия Быкова объявили "террористом и экстремистом"

Россия
Литература
время публикации: 11 сентября 2025 г., 16:04 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 16:06
В РФ Дмитрия Быкова объявили "террористом и экстремистом"
Wikipedia.org. Фото: Rodrigo Fernández

Росфинмониторинг внес писателя Дмитрия Быкова в перечень "террористов и экстремистов", сообщает ТАСС.

В августе Черемушкинский районный суд Москвы по просьбе следствия заочно арестовал Дмитрия Быкова по делу о распространении "фейков" о российской армии (пункт "д" статьи 207.3 УК РФ). Поводом для дела стало интервью Быкова каналу "Популярная политика". В октябре 2023 года писатель обсуждал с ведущими канала российский обстрел села Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать его книги.

В России Быкова также обвиняют в неисполнении обязанностей "иностранного агента". Минюст РФ включил Быкова в реестр "иноагентов" в июле 2022-го. Сначала его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки "иноагента" в постах в соцсетях, а затем завели уголовное дело. МВД России объявило писателя в розыск.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал Быкова по административной статье об участии в деятельности "нежелательной" организации.

