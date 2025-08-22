"Бог – идеальный стилист". Быков-Бабель в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи вновь стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков – на этот раз он говорил не за себя, а за Исаака Бабеля. Формат беседы: ведущий задает детские вопросы, писатель Быков отвечает так, как, по его мнению, ответил бы писатель Бабель.

Что такое национальность?

Это ваш наиболее искренний способ решать свои проблемы.

Что такое Бог?

Бог – это я, когда мне хорошо пишется. Бог – это идеальный стилист.

Вы в Бога верите?

Я может и хотел бы не верить. Но я знаю.

Кто такой грешный человек?

Тот, кто считает себя главнее Бога.

Кто такой дурак?

Это человек, который пытается доказывать аксиомы.

