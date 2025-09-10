"Отголоски лживой пропаганды ХАМАСа". Саар о планах Еврокомиссии по санкциям против Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планируемых санкциях против некоторых израильских министров и поселенцев.

"Заявления председателя Еврокомиссии сегодня утром – вызывают сожаление. Некоторые из них также несут в себе отголоски лживой пропаганды ХАМАСа и его союзников. В очередной раз Европа выступает с ошибочным посылом, который лишь укрепляет ХАМАС и радикальную ось на Ближнем Востоке. Израиль – единственное еврейское государство в мире и единственная демократия на Ближнем Востоке – ведёт борьбу за своё существование против фанатичных врагов, стремящихся к его уничтожению. Международное сообщество должно поддержать Израиль в этой борьбе", – заявил Саар.

"Председатель Еврокомиссии прекрасно знает об усилиях Израиля – в сотрудничестве, в том числе, и с самим Евросоюзом – по оказанию гуманитарной помощи в Газе. Это значительные усилия, которые ведутся в сложных условиях уже почти два года. Их результаты заметны на местах, в частности в резком снижении цен на базовые товары в Газе. Однако главное в её заявлении отсутствует: страдания в Газе – полностью дело рук ХАМАСа. Война началась с вторжения ХАМАС в Израиль и бойни 7 октября. Её продолжение – это результат упорного отказа ХАМАСа освободить наших заложников и сложить оружие. Страдания, выпавшие как на долю израильтян, так и палестинцев, – вина ХАМАСа. Любой, кто действительно хочет окончания войны, знает, что для этого нужно: освобождение заложников, разоружение ХАМАСа и новое будущее для Газы. Давление на Израиль не приблизит этот день, напротив – оно укрепляет ХАМАС и врагов Израиля в их непримиримости", – отметил глава МИД Израиля.

"Председатель Еврокомиссии ошибается, идя на поводу у тех, кто стремится подорвать отношения Израиля и Европы. Эта тенденция противоречит самим интересам европейских государств. Главное – так не поступают по отношению к партнерам", – резюмировал Саар.