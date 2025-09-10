Еврокомиссия предложит санкции против израильских министров и приостановку торговых связей

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего ежегодного обращения к Европарламенту в Страсбурге заявила, что ЕК внесет предложения о санкциях против израильских министров, которых в ЕС называют "экстремистами", против поселенцев, причастных к актам насилия в отношении палестинцев. Кроме того, Еврокомиссия будет продвигать частичную приостановку торговых соглашений Европейского Союза и Израиля.

Она также отметила, что Еврокомиссия заморозит двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая работу с общественными организациями и музеем Холокоста "Яд Вашем".

Фон дер Ляйен отметила, что в ближайшее время Еврокомиссия создаст группу стран-спонсоров для сбора средств и разработки программы восстановления сектора Газы.

Отметим, что предыдущая инициатива Еврокомиссии приостановить участие израильских стартапов в программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на войну в секторе Газы провалилось из-за отсутствия необходимой поддержки.

Урсула фон дер Ляйен уже длительное время находится под давлением: от нее требуют усилить меры давления на Израиль. Поэтому исход нынешних мер также будет зависеть от сложной арифметики голосов стран-членов Евросоюза и от позиции ключевых столиц.