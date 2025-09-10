x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 17:04
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Париже прошла церемония смены главы правительства Франции

Франция
время публикации: 10 сентября 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 15:52
В Париже прошла церемония смены главы правительства Франции
Ian Langsdon, Pool Photo via AP

В среду, 10 сентября, новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял полномочия у своего предшественника Франсуа Байру на церемонии в Матиньонском дворце. Церемония передачи полномочий была подчеркнуто краткой, отмечает France-Presse.

Основное время – 45 минут – политики провели за беседой один на один за закрытыми дверями. Кратко поприветствовав преемника, Байру в своем пятиминутном выступлении пообещал ему свою поддержку в первые месяцы его работы на посту. Он призвал Лекорню к усилиям по объединению общества, выразив надежду на стабилизацию положения, передает ТАСС.

Лекорню был еще более краток, ограничившись трехминутным ответом. Он отметил отвагу Байру, отстаивавшего, по его словам, собственные принципы с большим мужеством, и выразил убеждение, что гражданская позиция уходящего премьера будет оценена по достоинству. В то же время он подчеркнул необходимость покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью. Он заявил о необходимости "работать с оппозицией".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 10 сентября 2025

"Блокируй всё": массовые протесты во Франции. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 сентября 2025

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабинету Франсуа Байру