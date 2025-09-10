В Париже прошла церемония смены главы правительства Франции

В среду, 10 сентября, новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял полномочия у своего предшественника Франсуа Байру на церемонии в Матиньонском дворце. Церемония передачи полномочий была подчеркнуто краткой, отмечает France-Presse.

Основное время – 45 минут – политики провели за беседой один на один за закрытыми дверями. Кратко поприветствовав преемника, Байру в своем пятиминутном выступлении пообещал ему свою поддержку в первые месяцы его работы на посту. Он призвал Лекорню к усилиям по объединению общества, выразив надежду на стабилизацию положения, передает ТАСС.

Лекорню был еще более краток, ограничившись трехминутным ответом. Он отметил отвагу Байру, отстаивавшего, по его словам, собственные принципы с большим мужеством, и выразил убеждение, что гражданская позиция уходящего премьера будет оценена по достоинству. В то же время он подчеркнул необходимость покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью. Он заявил о необходимости "работать с оппозицией".