Мир

Великобритания формирует коалицию для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе

Война с Ираном
США
Великобритания
Франция
время публикации: 12 апреля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 20:55
AP/UK Ministry of Defence

Лондон объявил о формировании широкой международной коалиции совместно с Францией и другими партнерами для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Представитель британского правительства заявил CNN, что пролив "не должен облагаться пошлинами" и что его открытие "срочно необходимо для поддержки мировой экономики".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Великобритания направит тральщики в район пролива для его разминирования. Это заявление Трамп сделал вскоре после того, как объявил о намерении американского ВМС установить блокаду акватории.

При этом, по данным CNN, Лондон не намерен участвовать в американской блокаде. Премьер-министр Кир Стармер еще в прошлом месяце сообщал, что британские противоминные системы уже развернуты в регионе.

