12 апреля 2026
последняя новость: 10:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Между Европой, США и Россией: в Венгрии проходят парламентские выборы

США
Россия
Европейский Союз
Венгрия
время публикации: 12 апреля 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 09:33
AP Photo/Denes Erdos

В Венгрии проходят 12 апреля парламентские выборы, которые могут положить конец 16-летнему правлению премьер-министра Виктора Орбана. Самый доминантный политик страны последних десятилетий известен тесными связями с Дональдом Трампом и Владимиром Путиными, а также враждебной позицией в отношении Европейского Союза.

Выборы воспринимаются как референдум по вопросу о европейском пути развития. За несколько дней до голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы выразить Орбану поддержку, в том числе – в противостоянии с ЕС. Также стало известно о секретном договоре Венгрии с Россией.

Согласно опросам общественного мнения, визит Вэнса привел к усилению позиций противника Орбана Петера Мадьяра. Возглавляемая им партия "Уважение и свобода" может получить до двух третей мест в парламенте. "Наша победа будет такой, что удивит всех, включая нас самих", – заявил Мадьяр, выступая на последнем перед началом голосования предвыборном митинге.

