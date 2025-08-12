Россия и Беларусь проведут в сентябре совместные военные учения

Начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что с 12 по 16 сентября на территории страны будут проведены совместные российско-белорусские учения "Запад-2025".

"Общая цель – проверка возможностей Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии", – заявил представитель МО Беларуси.

Он также рассказал, что в ходе учения планируется отработка вопросов отражения удара средств воздушного нападения противника, ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства, авиационная поддержка действий, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Ранее в ходе интервью президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что принял решение перенести учения с западной границы вглубь территории. "Мы преследовали одну цель – не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная", – сказал он.