x
12 августа 2025
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 10:05
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Киев должны были взять за четыре часа"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 12 августа 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 10:02
Трамп: "Киев должны были взять за четыре часа"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, одной из главных тем которой стали американские усилия по прекращению войны между Украиной и Россией. 15 августа Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер выразил удивление тем, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о конституционном запрете территориальных уступок. "То есть разрешение на войну и убийства у него есть. Но ему необходимо разрешение на обмен территориями?", – сказал Трамп, фактически возложив на Зеленского ответственность на начало войны.

Трамп сказал, что попробует вернуть Украине часть захваченных Россией территорий, но подтвердил, что украинский президент не примет участия во встрече с Путиным. "Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему, что он должен положить конец этой войне", – цитирует Трампа "Немецкая волна".

Однако на финальном этапе урегулирования американский президент планирует провести трехсторонний саммит. "Мне нужно добиться, чтобы Путин и Зеленский оказались в одной комнате. Это позволит решить проблему", – выразил уверенность Трамп.

В ходе пресс-конференции он также заявил, что русские танки должны были оказаться в Киеве через четыре часа после начала вторжения, однако командовавший колонной генерал повел ее через сельскую местность, и машины застряли в грязи. "Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира, его, вероятно, уже нет", – сказал президент США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2025

Джей-Ди Вэнс: "Ни русские, ни украинцы не будут рады соглашению"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 августа 2025

Европейские страны против саммита Трамп-Путин: "Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины"