12 августа 2025
12 августа 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 36 из 52 БПЛА, удар по "учебке". Минобороны РФ: сбиты 25 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 12 августа 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 09:52
Генштаб ВСУ: перехвачены 36 из 52 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 25 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М/КН-23" и 52 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 36 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания трех ракет и 12 БПЛА в семи локациях. Причинен значительный ущерб.

Сообщается, что ракетный удар был нанесен по одному из учебных подразделений сухопутных войск ВСУ, в результате чего один человек погиб и 11 военнослужащих ранены.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 11 августа, ночью и утром 12 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 25 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской области и над Ставропольским краем.. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

