Трамп подписал указ о единой федеральной системе регулирования ИИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает создать в стране единую систему регулирования в сфере искусственного интеллекта и фактически лишает штаты возможности вводить собственные, отличающиеся от федеральных, правила.

Документ вводит так называемую "единую национальную структуру" для ИИ и устанавливает, что именно федеральные ведомства будут определять базовые стандарты и требования к разработке и использованию таких технологий.

Выступая на церемонии подписания в Белом доме, Трамп заявил, что цель указа – "предотвратить раздробленность регулирования" и не допустить, чтобы компании, работающие с ИИ, сталкивались с разными правилами в каждом отдельном штате.

Секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф пояснил, что указ "обязывает подразделения администрации предпринимать решительные действия для того, чтобы ИИ функционировал в рамках единой национальной структуры, а не подчинялся регулированию на уровне штатов, которое могло бы парализовать отрасль". Теперь профильные федеральные ведомства должны подготовить конкретные нормы и механизмы контроля, которые заменят собой разрозненные или потенциальные региональные инициативы в сфере ИИ.