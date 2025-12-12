x
12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
Мир

Трамп подписал указ о единой федеральной системе регулирования ИИ

время публикации: 12 декабря 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 06:28
Трамп подписал указ о единой федеральной системе регулирования ИИ
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает создать в стране единую систему регулирования в сфере искусственного интеллекта и фактически лишает штаты возможности вводить собственные, отличающиеся от федеральных, правила.

Документ вводит так называемую "единую национальную структуру" для ИИ и устанавливает, что именно федеральные ведомства будут определять базовые стандарты и требования к разработке и использованию таких технологий.

Выступая на церемонии подписания в Белом доме, Трамп заявил, что цель указа – "предотвратить раздробленность регулирования" и не допустить, чтобы компании, работающие с ИИ, сталкивались с разными правилами в каждом отдельном штате.

Секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф пояснил, что указ "обязывает подразделения администрации предпринимать решительные действия для того, чтобы ИИ функционировал в рамках единой национальной структуры, а не подчинялся регулированию на уровне штатов, которое могло бы парализовать отрасль". Теперь профильные федеральные ведомства должны подготовить конкретные нормы и механизмы контроля, которые заменят собой разрозненные или потенциальные региональные инициативы в сфере ИИ.

