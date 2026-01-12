x
12 января 2026
Мир

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 12 января 2026 г., 08:28
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 135 из 156 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 13 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 156 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 января на территории Российской Федерации были перехвачены 13 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над Крымом, над Адыгеей, над территорией Ростовской, Курской, Воронежской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

