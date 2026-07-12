Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1600-й день войны

Минобороны РФ 12 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степок и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Бакшеевка, Белый Колодезь, Водяное, Веселое, Лозовая и Устиновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские Харьковской области, Красный Лиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Романки, Подгавриловка, Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Тимошевка, Любицкое, Мировка и Новорозовка Запорожской области. Противник потерял до 495 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 179525 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30128 танков и других боевых бронированных машин, 1756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35735 орудий полевой артиллерии и минометов, 66299 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.