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Мир

ВСУ заявили о поражении еще 14 российских судов

Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 июля 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 12:30
ВСУ заявили о поражении еще 14 российских судов
Фото: Генштаб ВСУ

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины заявили о поражении еще 14 российских судов в акваториях Азовского и Черного морей.

"В ночь на 12 июля: ⁠операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", 1-го отдельного центра и 412-й бригады Nemesis поразили 10 танкеров в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 1-го отдельного центра поразили паром в акватории Азовского моря. ⁠Операторы 413-го отдельного полка "Рейд" поразили три парома в районе г. Керчь, АР Крым", – говорится в сообщении в телеграм-канале СБС.

Отмечается, что в целом в период с 6 по 12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 единиц теневого флота РФ.

Поражение гражданских судов не учитывается в военных сводках ВСУ. Следует также отметить, что поражение не означает уничтожения судна. Зачастую украинские беспилотники атакуют капитанские рубки, стремясь нанести ущерб системе управления судном.

Мир
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