Принц Бельгии – Йоси Дагану: "Выражаю поддержку жителям Иудеи и Самарии"

Принцы Бельгии Эдуард де Линь и Шарль-Антуан впервые встретились с главой регионального совета Шомрон Йоси Даганом, прибывшим в Брюссель с рабочим визитом.

Оба принца принадлежат к дому де Линь – одной из официальных княжеских семей, входящих в состав бельгийской монархии. Принц Эдуард женат на итальянской актрисе Изабелле Орсини, а принц Шарль-Антуан является известным предпринимателем как в Бельгии, так и в США.

Встреча проходила во дворце Антуан, недалеко от Брюсселя, в теплой и дружественной атмосфере. В ней также приняли участие высокопоставленные европейские гости. Для израильской делегации был специально подан кошерный ужин.

Йоси Даган представил принцам подробный обзор ситуации в Иудее и Самарии, рассказал об исторической связи еврейского народа с этой землей, показал карты. Он также объяснил стратегическое значение израильского присутствия в этих районах, особенно после событий 7 октября 2023 года, отметив: "Эта война не только Израиля. Мы тот заслон, который не позволяет радикальному исламу захлестнуть Европу.". В завершение встречи Даган подарил принцам бутылку вина из винодельни "Тура" в Шомроне и серебряный шофар ручной работы, изготовленный мастером из этого региона.

Принц Эдуард де Линь сказал: "Хочу поблагодарить Йоси Дагана за визит в наш семейный дворец. Для нас большая честь принимать вас. Наши мысли с Израилем в это трудное время. Мы рады видеть, что мир наконец приближается, вы заслуживаете жить в мире". Принц также обратился к жителям Самарии: "Хочу выразить поддержку жителям Иудеи и Самарии. Мы на их стороне и желаем Израилю и вашему региону мира. Долговременный мир – это важно, и мы желаем вам всего наилучшего".